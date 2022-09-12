معايير الضمان الاجتماعي للنساء وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة معايير الضمان الاجتماعي للنساء، إن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعد أحد أهم وأفضل البرامج الموفرة للدعم في المملكة العربية السعودية، والذي تعمل الحكومة في السعودية على تقديمه إلى الأفراد أصحاب الدخل البسيط، وهذا بهدف مساعدتهم في عيش حياتهم بشكل طبيعي، والعمل على تخفيف أعباء المعيشة عليهم، ويمكن تقديم هذا الدعم للمتزوجات والمطلقات، ويعتبر المسؤول الأول عن تقديم دعم الضمان الاجتماعي هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

معايير الضمان الاجتماعي للنساء:

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودي، الفئات التي تستحق التسجيل في الضمان الجديد، وجاء من بين تلك الفئات “النساء” وذلك مع اختلاف حالتهم الاجتماعية، وجاءت المعايير للاستفادة من الضمان للنساء كالتالي:

بادئ ذي بدء فعلى المتقدمة أن يكون لديها أبناء من زوج سعودي الجنسية؟، وذلك للاستفادة من الدعم.

كما يشترط أن تكون المستفيدة مقيمة داخل السعودية.

كذلك يجب ألا يكون عمر المتقدمة والمطلقة أكبر من 65 عام، ولكن بالنسبة للمرأة المتزوجة فيجب ألا يكون عمرها أكبر من 35 عام.

أيضا في حالة إذا كانت المستفيدة من الدعم مطلقة وقامت بالزواج مرة أخرى فيتم حرمانها من الدعم.

في النهاية تستطيع المرأة التي تحمل الجنسية السعودية ومتزوجة من رجل غير سعودي ولا يعمل الحصول على الدعم من خلال تقديم ما يدعم موقفها من عدم قدرة الزوج على الإنفاق.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

يتساءل الكثيرون عن خطوات التسجيل في برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، والتي جاءت كالأتي: