الولايات المتحدة: مليونا دولار لإزالة الألغام من هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية اﻷمريكية، فى بيان على موقعها الرسمى: "تعلن الولايات المتحدة عن مليونى دولار لعمليات إزالة الألغام الإنسانية فى المناطق المتضررة من القتال المكثف فى خريف 2020 بين القوات الأرمنية والأذربيجانية فى جنوب القوقاز".

وقالت الوزارة: "اﻷلغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة فى جميع أنحاء منطقة النزاع تستمر فى قتل وتشويه المدنيين، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وإعاقة العودة الآمنة للمجتمعات النازحة".

واختتمت: "بناءً على مبلغ نصف مليون دولار الذى تم الإعلان عنه فى نوفمبر 2021، سيستمر التمويل الأمريكى الجديد فى تعزيز القدرة التقنية لمنظمات إزالة الألغام الأرضية الفتاكة والذخائر غير المنفجرة، وتلعب هذه الجهود دورًا حاسمًا فى تعزيز الأمن البشرى وتمكين مجتمعات النازحين من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان".