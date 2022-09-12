الجزائر تستضيف النسخة الأولى من معرض التجارة والخدمات الإلكترونية 20 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - ويهدف هذا الملتقى الدولى إلى إعطاء بُعد احترافى لقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت، من خلال خلق التآزر بين مختلف الناشطين فى هذا المجال، ودمج أكبر عدد من الناشطين فى السوق السوداء إلى الدائرة القانونية للممارسات التجارية عبر الإنترنت.
كما يهدف المعرض إلى مساعدة الشركات، التى تم تأسيسها فى الأسواق التقليدية لتفعيل تحولها الرقمي؛ وبالتالى تنويع قنواتها التجارية من خلال مقابلة شركاء موثوق بهم لدعمها فى هذه الخطوة الحاسمة.
ويعد هذا الملتقى فرصة لجميع الشركات الخاصة أو العامة التى تنشط فى قطاع التجارة والخدمات الرقمية، وكذلك مقدمى الخدمات اللوجستية والتكنولوجية للمشاركة فيه.
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