الآن.. لينك نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2022 tansik.digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة لينك نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2022 من الوضوعات التي تصدرت محركات البحث في جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية وذلك بسبب إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك بعد غلق الرابط الخاص باستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة في تمام الساعة السابعة مساءاً من يوم الجمعة الماضية، ومن ثم انتهاء القائمين على مكتب التنسيق منفرز رغبات الطلاب الذين دونوا رغباتهم عبر الموقع الرسمي للتنسيق، وتسهيلاً على كافة طلاب المرحلة الثالثة الراغبين في معرفة نتيجة رغباتهم سنتناول في حيثيات هذا المقال رابط نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2022.

لينك نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2022

أقرت وزارة التربية والعليم المصرية عبر الصفحات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال في غضون 3 أيام من غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الإخيرة، والتي تضم عدد من الطلاب الناجحين في الدور الأول بالإضافة إلى الطلاب المُتخلفون عن المرحلتين الأولى والثانية وكذلك كافة الطلاب الناجحين في الدور الثاني، علماً بأنه قد وصل عدد طلاب المرحلة الثالثة إلى 199 ألف طالب وطالبة بحد أدنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة أي بنسبة 50%.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 tansik.digital.gov.eg

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تسهيلاً على كافة الطلاب يمكنكم الان اتباع طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الرسمي للتنسيق من قبل وزارة التعليم العالي، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح رابط موقع التنسيق السابق توضيحه.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ اضغط هنا للدخول إلى الصفحة ” كما هو موضح بالصورة.

” كما هو موضح بالصورة. ثم قم باختيار أيقونة “ مدارس الثانوية العامة “.

“. بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الجلوس والرقم السري والرقم الظاهر في الصورة أمامك.

وأخيراً قم بالنقر على زر “الخطوة التالية“.

الأوراق المطلوبة للتقديم إلى الكليات 2022

بدأت الكثير من الجامعات الحكومية وكذلك الأهلية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بفتح باب القبول والتسجيل للدفعة الجديدة، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم إلى الكليات، وقد تختلف الأوراق من جامعة إلى أخرى إلا أن هناك بعض الأوراق الأساسية والتي تتمثل في الآتي:

أولاً لابد من طباعة استمارة الترشيح عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

التأكد من وجود الختم على بطاقة الترشح.

إحضار 3 صور من أصل بطاقة الترشح.

أصل شهادة الميلاد المميكنة + 3 صور طبق الأصل.

6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

2 صورة من البطاقة الشخصية.

بالنسبة للذكور إحضار نموذج 2 أو 6 جند.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح لينك نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2022، كما تعرفنا على طريقة استخراج بطاقة ترشيح المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى عرض الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات المصرية للعام الجديد 2022-2023.