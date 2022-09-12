نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت رسمياً ..نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي وعلمي “برقم السري” عبر موقع التنسيق الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي وعلمي والتي تعلن في صباح يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، واليك المؤشرات المتوقعة لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة لأهم الكليات المتبقية بها وهى الحقوق والآداب والتربية، وبالإضافة إلي وجود أماكن كثيرة شاغرة في المعاهد الفنية والمعاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ونستعرض إليك الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي وعلى بالرقم السرى الخاص بكل طالب .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي وعلمي

يترقب الآن اكثر من 190 ألف طالب وطالبة من خريجين الثانوية العامة لدفعة 2021-2022 والتي تم فتح باب تسجيل الرغبات الخاص بالكليات والمعاهد المتبقية اليهم من المرحلتين الأولي والثانية ومن اهم الكليات الحقوق والآداب والتربية والتي متوقع أن تكون مؤشرات القبول بها على النحو التالي : أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق في مصر والتي يبلغ عددهم نحو 14 كلية على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 58% أما الحد الأدنى لكليات الآداب سوف يكون 59% وهى من الكليات التي لديها تنسيق داخلي للأقسام، والتي في اغلب الجامعات قسم اللغة الانجليزية يشترط درجة معينة للقبول به أما بالنسبة لقسم الإعلام فيتطلب مجموع معين للمواد اللغة الانجليزية العربية والفرنسية للحد الأدنى للقبول به ونفس النظام يتبع مع باقي الأقسام، أم بالنسبة للحد الأدنى لكلية التربية الرياضية قد يصل إلى 55% ، وما زالت متاحة أماكن شاغرة كثيرة في المعاهد الفنية في مصر وكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

من خلال موقع واحد رسمي يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي وعلمي برقم السرى الذي تم الحصول عليه أثناء عملية تسجيل الرغبات واليك الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة:

يقوم الطالب بدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الحكومي.

يسجل الطالب رقمه السرى بشكل صحيح.

ينقر على مربع عرض النتيجة.

يقوم بطباعة بطاقة الترشيح عدة نسخ بصورة واضحة وألوان قوية .

على الصعيد الأخر سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية للطلاب التعليم الفني عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة رسميا فور اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي.

أعلنت حاليا نتيجة تنسيق القبول بالجامعات المصرية للطلاب الثانوية العامة لجميع الأقسام ” علمي – الأدبي ” ، وتشير النتيجة إلي انخفاض الحد الأدنى للقبول في الكثير من الكليات ويرجع ذلك إلي انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام مثل العام السابق ، وساعات ويتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب التعليم الفني في كليات ” التربية – التجارة – الزراعة – المعاهد الفنية “.