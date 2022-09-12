نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل واتساب بدون رقم هاتف خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت ترغب في استخدام واتساب بدون رقم هاتف، فيمكنك استخدام خطك الأرضي لتحقيق هذه الغاية. بدلاً من ذلك، يمكنك تثبيت واتساب على جهاز ثانٍي وربطه بحسابك، إليك معرفة الطريقة الصحيحة عبر السطور التالية والتي سنشرح فيها طريقة تفعيل الواتساب بدون رقم هاتف.

طريقة تفعيل واتساب بدون رقم هاتف عبر خط أرضي

بتثبيت الواتس اب على الجهاز الذي تختاره.

أدخل رقم هاتف أرضي للتحقق.

احصل على رمز تأكيد مكون من ستة أرقام يتم إرساله إليك عبر خيار “اتصل بي”.

أدخل الرمز في واتساب وابدأ في استخدام التطبيق.

ما هي مزايا استخدام واتس اب بدون رقم هاتف؟

من الذي لا يستخدم تطبيق واتساب الشهير في الوقت الحاضر؟ عادة ما يكون تثبيت التطبيق سريعًا وبسيطًا، كل ما تحتاجه لبدء استخدام WhatsApp هو هاتف ذكي ورقم هاتف نشط، سنوضح لك طريقتين لاستخدام WhatsApp بدون رقم هاتف.

إذا كنت لا ترغب في مشاركة معلومات الاتصال الحالية الخاصة بك أو كنت بحاجة إلى حسابات متعددة على أجهزة مختلفة، فمن المنطقي استخدام WhatsApp بدون رقم هاتف، يعمل هذا الأسلوب على الأجهزة القديمة التي لا تحتوي على فتحات بطاقة SIM أيضًا ويكون مفيدًا عند سرقة هاتفك، حتى يتم شحن بطاقة SIM البديلة، يمكنك الاستمرار في الوصول إلى واتساب.

استخدم WhatsApp مع خط أرضي

لاستخدام WhatsApp بدون رقم هاتف محمول، كل ما تحتاجه هو خط أرضي صالح ونشط بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هاتفك الخلوي متصلاً بالإنترنت، نظرًا لعدم وجود شبكة للهاتف المحمول، يمكنك ببساطة الاتصال بشبكة WiFi لسوء الحظ، لا تتيح جميع الأجهزة استخدام WhatsApp بدون رقم هاتف، تتطلب أجهزة Android الإصدار 2.3.7 ويجب أن يتم تثبيت iOS 9 على الهواتف الذكية من Apple .

يمكنك التحقق من التطبيق عبر الخط الأرضي الخاص بك وإليك كيف يعمل:

قم بتوصيل هاتفك الذكي بالإنترنت .

قم بتحميل واتساب على جهازك وقم بتثبيت التطبيق .

قم بتشغيل واتساب ووافق على الشروط والأحكام .

أدخل رقم الخط الأرضي الخاص بك للتحقق .

فقط تأكد من عدم إدخال رقم استخدمته مسبقًا لتثبيت واتساب.

يمكن استخدام كل رقم مرة واحدة فقط لتنشيط الواتساب.

أدخل رقم الهاتف للتحقق من WhatsApp

للتحقق من تثبيت WhatsApp، يمكنك إدخال رقم الخط الأرضي.

قم بتأكيد دخولك.

سيحاول WhatsApp الآن إرسال رسالة تأكيد SMS إليك، نظرًا لأن ذلك غير ممكن مع رقم الهاتف الأرضي ، انتظر حتى يظهر خيار ” اتصل بي “.

خيار لتلقي مكالمة للتحقق من رقم هاتفك على واتساب.

بدلاً من تلقي رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة، يمكنك اختيار تلقي مكالمة لإتمام التحقق.

ستتلقى قريبًا مكالمة آلية تحتوي على رمز تأكيد مكون من ستة أرقام.

أدخل الرمز لإكمال التسجيل.

الآن يمكنك استخدام واتساب بدون رقم هاتف لحفظ جهات اتصال جديدة، ستحتاج إلى إنشاء قائمة جهات اتصال يدويًا.