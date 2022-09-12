- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يأخذ الطالب من تكافل ١٤٤٤ ومتى ينزل؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة كم يأخذ الطالب من تكافل ١٤٤٤ ومتى ينزل هذا الدعم المقدم من الحكومة السُّعُودية إلى الطلاب والطالبات أيضًا كنوع من الدعم الاجتماعي لجميع أبناء وبنات المملكة في كافة مراحل التعليم الأساسي المستوفيين لشروط الحصول على الدعم ، ولاحقًا عبر الأسطر والفقرات التالية عبر موقعكم موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح مبلغ دعم تكافل للكلاب كم يعطون وأيضا موعد نزوله لهذا العام الدراسي ١٤٤٤ ١٤٤٥ بالتفصيل.
كم يأخذ الطالب من تكافل ١٤٤٤
[يترواح دعم تكافل للطلاب بين ٥٠٠ إلى ٨٠٠ ريال سعودي لكل طالب وطالبة] ، حيث أنه لا يوجد مبلغ محدد قد تم تحديده من ٤بل الوزارة لصرف هذا الدعم للطلاب ، ولكن تمت الإشارة إلى أن قيمة هذا الدعم تتراوح بين خمسمائة 500 إلى ثمانمائة 800 ريال سعودي لكل طالب أو طالبة ممن تنطبق عليهم الشروط.
متى ينزل تكافل للطلاب 1444
في العادة، دائمًا ما ينزل دعم تكافل ويتم صرفه للطلاب بداية من الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي جديد دون تحديد يوم بعينه لصرف الدعم ، لذلك ؛ فإنه فيما يخص موعد نزول تكافل للطلاب؛ فمن المنتظر أن يتم بَدْء صرف دعم تكافل هذا الأسبوع لطلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسي في المملكة العربية السُّعُودية ؛ سواء مرحلة التعليم الابتدائي أو المتوسط أو مرحلة الثانوية السُّعُودية أيضًا خلال الأسبوع الجاري.
شروط الحصول على دعم تكافل للطلاب
تأتي شروط الحصول على دعم تكافل المقدم من المملكة العربية السعودية إلى الطلاب والطالبات في بالدولة على النحو التالي:
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
- في حالة الطلاب من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وأبناء الأرامل والمطلقات.
- أن يكون عائل الأسرة مريض أو مودعًا بالسجن.
- ألا تزيد قيمة الدخل الشهري لأسرة الطالب أو الطالبة عن ٤٠٠٠ آلاف ريال سعودي.
التسجيل في دعم تكافل للطلاب
يمكن التسجيل في دعم تكافل للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية:
- الذَّهاب إلى الموقع الرسمي منصة تكافل تسجيل الدخول عبر الإنترنت.
- عبر الصفحة الرئيسية يتم النقر على (تسجيل طالب جديد).
- إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة حول الطالب وولي الأمر.
- إرسال الطلب.
- سوف يتم معالجة الطلب وسوف يصل اسم الطالب إلى المدرسة المقيد بها تمهيدا لصرف الدعم له عندما ينزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كم يأخذ الطالب من تكافل ١٤٤٤ ومتى ينزل؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.