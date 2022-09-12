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عمر شويل - جدة كم يأخذ الطالب من تكافل ١٤٤٤ ومتى ينزل هذا الدعم المقدم من الحكومة السُّعُودية إلى الطلاب والطالبات أيضًا كنوع من الدعم الاجتماعي لجميع أبناء وبنات المملكة في كافة مراحل التعليم الأساسي المستوفيين لشروط الحصول على الدعم ، ولاحقًا عبر الأسطر والفقرات التالية عبر موقعكم موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح مبلغ دعم تكافل للكلاب كم يعطون وأيضا موعد نزوله لهذا العام الدراسي ١٤٤٤ ١٤٤٥ بالتفصيل.

كم يأخذ الطالب من تكافل ١٤٤٤

[يترواح دعم تكافل للطلاب بين ٥٠٠ إلى ٨٠٠ ريال سعودي لكل طالب وطالبة] ، حيث أنه لا يوجد مبلغ محدد قد تم تحديده من ٤بل الوزارة لصرف هذا الدعم للطلاب ، ولكن تمت الإشارة إلى أن قيمة هذا الدعم تتراوح بين خمسمائة 500 إلى ثمانمائة 800 ريال سعودي لكل طالب أو طالبة ممن تنطبق عليهم الشروط.

متى ينزل تكافل للطلاب 1444

في العادة، دائمًا ما ينزل دعم تكافل ويتم صرفه للطلاب بداية من الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي جديد دون تحديد يوم بعينه لصرف الدعم ، لذلك ؛ فإنه فيما يخص موعد نزول تكافل للطلاب؛ فمن المنتظر أن يتم بَدْء صرف دعم تكافل هذا الأسبوع لطلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسي في المملكة العربية السُّعُودية ؛ سواء مرحلة التعليم الابتدائي أو المتوسط أو مرحلة الثانوية السُّعُودية أيضًا خلال الأسبوع الجاري.

شروط الحصول على دعم تكافل للطلاب

تأتي شروط الحصول على دعم تكافل المقدم من المملكة العربية السعودية إلى الطلاب والطالبات في بالدولة على النحو التالي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

في حالة الطلاب من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وأبناء الأرامل والمطلقات.

أن يكون عائل الأسرة مريض أو مودعًا بالسجن.

ألا تزيد قيمة الدخل الشهري لأسرة الطالب أو الطالبة عن ٤٠٠٠ آلاف ريال سعودي.

التسجيل في دعم تكافل للطلاب

يمكن التسجيل في دعم تكافل للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية: