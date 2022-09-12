الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعبر عن قلقها من الوضع فى محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وشدد جروسى -فى تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم الأحد- على ضرورة إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين فى المحطة على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المشاورات بدأت بالفعل فى هذا الصدد.

ورحَّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصلاح خط الطاقة الاحتياطى للمحطة، الذى أعلنته الوكالة فى وقت سابق، بما يعنى تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التى تحتاجها لتبريد المفاعل، بجانب وظائف الأمان الأساسية الأخرى.