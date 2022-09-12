جدة - نرمين السيد - وشدد جروسى -فى تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم الأحد- على ضرورة إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين فى المحطة على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المشاورات بدأت بالفعل فى هذا الصدد.
ورحَّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصلاح خط الطاقة الاحتياطى للمحطة، الذى أعلنته الوكالة فى وقت سابق، بما يعنى تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التى تحتاجها لتبريد المفاعل، بجانب وظائف الأمان الأساسية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعبر عن قلقها من الوضع فى محطة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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