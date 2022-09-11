رئيس الوزراء الكندى يبحث مع نظيرته البريطانية العلاقة بين بلديهما

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، مع نظيرته البريطانية ليز تراس خلال اتصال هاتفى اليوم، أهمية البناء على العلاقة القوية بين بلديهما، لا سيما معالجة المخاوف العالمية المستمرة مثل العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والشكوك التى تواجه الاقتصاد العالمى، والطاقة والأمن الغذائى، وتغير المناخ والتنوع البيولوجى.





وناقش الجانبان خلال الاتصال الحاجة المستمرة إلى العمل معا لتعزيز الشراكات مع البلدان النامية، بما فى ذلك داخل الكومنولث ومن خلاله، وفقا لبيات صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى.

وأكد ترودو اهتمامه بالعمل عن كثب مع تراس لدعم المؤتمر الخامس عشر الناجح للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، الذى ستستضيفه كندا فى مونتريال، والذى سيركز على حماية الطبيعة ووقف التنوع البيولوجى.

وأكد الزعيمان دعمهما المشترك للجهود المبذولة لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتعزيز التجارة الحرة والمفتوحة القائمة على القواعد على مستوى العالم.

أكد ترودو دعم كندا لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ وشدد على أن المفاوضات الجارية نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة وشاملة بين كندا والمملكة المتحدة تظل أولوية.

وجدد رئيس الوزراء الكندى تعازيه لشعب المملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لافتا إلى أن كلا البلدين، إلى جانب العديد من الدول الأخرى فى الكومنولث وحول العالم، فى حزن مشترك على هذه الخسارة الكبيرة.