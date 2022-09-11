الجزائر: تعيين مدير مركزى جديد لأمن الجيش

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أول السعيد شنقريحة، بإسم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، أشرف على تنصيب العميد عبد العزيز نويوات شويطر، مديرا مركزيا لأمن الجيش خلفا للواء سيد على ولد زميرلى.
وبحسب البيان، دعا رئيس أركان الجيش الجزائرى، فى كلمة له بمناسبة هذا التنصيب، قيادات الجيش إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة لوطنهم، والالتزام الكامل والوافى بالقيام بالمهام المنوطة بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.
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