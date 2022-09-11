العالم اليوم - زيلينسكي يعلن "تحرير" مدينة إيزيوم الاستراتيجية شرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 11:19 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الحرب في أوكرانيا، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي "حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخرا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك"، في إشارة إلى ثلاث مناطق استراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.

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