لافروف: روسيا لا ترفض التفاوض مع أوكرانيا
أكد مسؤول روسي، اليوم الأحد، أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن استمرار كييف في المماطلة سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله:" أن موقف موسكو حدده الرئيس الروسي في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل البرلمانية في يوليو الماضي".
واضاف لافروف :" عندما قال في إشارة إلى "القصة الأوكرانية"، إننا "لا نرفض التفاوض على السلام، لكن يجب على من يرفضون أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول، ازداد التوصل إلى الاتفاق معنا صعوبة".
وفي وقت لاحق من نفس الشهر قال بوتين إن موسكو لا تلمس لدى كييف أي رغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، مشيرا إلى أنها رفضت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.
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