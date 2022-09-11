نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف شراء ايفون 14 بالتقسيط في السعودية وآلية السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف شراء ايفون 14 بالتقسيط عن طريق الجهات المعروفة في المملكة العربية السعودية إذ أن الشركات تقدم ايفون بالتقسيط بدون مقدم بعد الإعلان عن شراءه ويعتبر جهاز آيفون 14 برو ماكس واحد من أهم الأجهزة التي ستتوفر في الأسواق خلال العام الجاري وبالتحديد بعد يوم 16 شهر سبتمبر 2022 وتقدم الشركة العديد من الملحقات مع الجهاز وبالتزامن مع نزول ايفون 14 برو ماكس يوجد أيضًا ساعة أبل المعروفة وسماعات الأذن التي يمكن شراءها عن طريق أحد الوكلاء المعتمدين في الدول العربية، وسوف نتعرف على طريقة تقسيط ايفون 14 برو ماكس أو الإصدارات الأخرى وما أفضل اماكن بيع ايفون 14 برو.

كيف شراء ايفون 14 بالتقسيط

أعلنت شركة أبل عن تقديم نسخة من آيفون 14 خلال الشهر الجاري وذلك بعد عقد مؤتمر رسمي للإعلان عن موعد نزوله، ولهذا بادرت العديد من الشركات في الإعلان عن كيف شراء آيفون 14 بالتقسيط ومن بينها متجر اكسترا الذي يقدم تمويل تسهيل لتحقيق إمكانية تقسيط ايفون في السعودية وخصوصًا الإصدار الجديد.

تقسيط ايفون 14 من اكسترا

من الأجهزة المميزة التي يقدمها المتجر والتي تحتاج إلى الحجز المسبق هو جهاز أبل ايفون 14 برو ماكس الجيل الخامس بمساحة تخزين 1 تيرا بايت باللون البنفسجي ويمكن شراءه بنظام التقسيط على مدار ثلاث سنوات وسوف تكون قيمة الدفعات في هذه الحالة 368 ريال سعودي، حيث أن السعر الإجمالي للجوال هو 7699 ريال سعودي.

تقسيط ايفون 14 برو 512 جيجا

من الأجهزة التي ستتوفر بمجرد نزولها في الأسواق وتحتاج إلى الحجز المسبق هو جهاز ايفون 14 برو بمساحة داخلية 512 جيجا بايت ومتوفر منه في اكسترا اللون البنفسجي واللون الذهبي وسعر الجهاز 6199 ريال سعودي وهو سعر الكاش شامل للضريبة المضافة وبعد معرفة كيف اشتري ايفون 14 برو ماكس بالسعودية يمكن تقديم طلب الحصول على تمويل تسهيل للشراء والتقسيط على دفعات شهرية.

أجهزة ايفون 14 بالتقسيط

من الأجهزة المتاحة أيضًا من أبل لدى اكسترا هو جهاز أبل آيفون 14 برو بمساحة 256 جيجا بايت باللون الأسود والذهبي وسعره في العروض الجديدة 5199 ريال سعودي شاملة للضريبة المضافة ولمعرفة المزيد من المعلومات عن أنظمة التقسيط يمكن زيارة موقع اكسترا في السعودية.