نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موقع tansik.gov.eg شغال وسريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والتي أعلنت وزارة التعليم العالي أنها يتم التحضير لها في غضون 72 ساعة من نهاية تسجيل رغبات التنسيق، والتي انتهت بالفعل أمس الجمعة في تمام الساعة مساء، وعلية فإن إعلان النتيجة من خلال موقع tansik.gov.eg، سوف تصبح متاحة خلال الساعات القادم، خاصة بعد تسجل جميع الطلاب رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكترونى لتنسيق المرحلة الثالث الشعبة العلمى والأدبية للطلاب الذين حاصلين على مجموع 205 درجة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن موعد نتيجة المرحلة الثالث من خلال موقع التنسيق الالكترونى للمرحلة الثالثة علمى وادبى.

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نوضح لكم الرابط السريع المخصص من أجل الاطلاع علي نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة، حيث يقوم كل طالب بإدخال 75 رغبة من بين الرغبات المتاحة للمرحلة الثالثة، ويمكن التعديل من خلالها اثناء الفترة التى تقوم بتحديدها وزارة التربية والتعليم وان اخر موعد لملئ الرغبات كان يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر من الشهر الحالى الساعة السابعة مساء، وذلك بعد تمديد فترة التسجيل والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم الاربعاء 7 سبتمبر ، ولمعرفة النتيجة او الكلية المرشح لها الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى للمرحلة الثالثة، وطباعة بطاقة التريشح بالكلية الخاصة به وتعتبر بطاقة الترشح نهائية.

موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

هذا ويمكنكم خلال الساعات القادمة الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم، وذلك بعد أن قام عدد الطلاب الذين سجلوا فى تنسيق المرحلة الثالثة 66754 طالب للشعبتين العلمية والأدبية بحد أدنى 205 درجة، منهم 37630 طالب من الشعبة العلمية و 29214 طالبا من الشعبة الادبية، بتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني، ومن هنا أعلنت الوزارة ترقب الموقع للحصول علي النتيجة وتتبع تلك الخطوات لتيسير الاستعلام عنها

هذا وقد اوضحت الوزارة أنه اذا وجد الطالب صعوبة فى ادخال بياناته اثناء عملية التسجيل يقوم بالاتصال فورا على الرقم 19468، وذلك من منطلق تيسير وتوضيح الطريقة الصحيحة للتسجيل التي يجب أن يقوم بها الطلاب، هذا ولم تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة التنسيق حتي اللحظة الراهنة، علما بأن النتيجة تعلن رسميا بعد مرور نحو 72 ساعة من انتهاء التنسيق وتسجيل الرغبات، ومن ثم يمكن ترقب إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة وبشكل أوضح مساء يوم الاثنين وفقا لتلك التوقعات، إلا أن أي معاد نهائي بشأن موعد النتيجة لم يتم تحديده حتي الآن.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

هذا وينتظر حتي الآن نحو 190 ألف طالب وطالبة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، إلا أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن النتيجة رسميا عبر رابط الموقع الالكتروني الرسمي للتنسيق، وقد أكدت كافة التقارير أن الحد الأوفر لطلاب الشعبة العلمية حيث لديهم الفرصة للالتحاق بكلية الحقوق والآداب والتربية الفنية والتربية الرياضية، إلا أن طلاب الشعبة الأدبية تكن اختياراتهم محدودة وتشمل المعاهد الفنية وبعض الكليات الفنية والتجارية.