اذا راتبي 4000 كم يعطوني قرض بنك الراجحي والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة اذا راتبي 4000 كم يعطوني قرض بنك الراجحي فقد قدم البنك أنواع مختلفة من القروض وقدم الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تساعد في التسهيل على العملاء، ويسأل البعض منهم كيف احسب القرض الشخصي الراجحي إلكترونيًا قبل التوجه إلى فروع البنك لتقديم نموذج الحصول على التمويل الشخصي وهناك أحكام وشروط مختلفة من فئة عميل إلى آخر لا بد من توافرها وسوف نتعرف على كيفية حساب إذا كان راتبي 4000 كم يعطوني قرض الراجحي.

اذا راتبي 4000 كم يعطوني قرض بنك الراجحي

يسأل العديد من العملاء اذا راتبي 4000 كم يعطوني قرض بنك الراجحي وقد أكد البنك على أن هناك عوامل أخرى غير قيمة الراتب تُحدد قيمة القرض وهي على سبيل المثال لا الحصر يختلف من عملاء تحويل الرواتب وعملاء البنك دون تحويل الراتب وتختلف بناءً على نوع الوظيفة والقطاع الذي يعمل به صاحب الطلب.

ولهذا أكد البنك على أنه يمكن استخدام الحاسبة الإلكترونية التقديرية لمعرفة كم قيمة التمويل التي تُقدم إلى المواطنين بناءً على رواتبهم وتستخدم الحاسبة مجانًا قبل التوجه إلى أحد فروع البنك لتقديم الطلب.

كيفية حساب القرض الشخصي البنك الراجحي

وفر البنك جواب عن كم راتب يعطي بنك الراجحي قرض شخصي للمواطنين والمقيمين وذلك عبر استخدام الحاسبة الإلكترونية كما يلي:

زيارة موقع البنك الراجحي.

قم بالدخول إلى حلول التمويل الشخصي.

استخدم الحاسبة وقم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

اختر حساب لمعرفة ما هي قيمة القروض بناءً على قيمة الراتب وقطاع الوظيفة.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي

للحصول على قرض مليون ريال من الراجحي أو أكثر من ذلك لا بد من توافر الكثير من الشروط وهي تتمثل في التالي:

أن يكون العملاء على رأس العمل أو يحصلون على رواتب من مؤسسة التقاعد.

أدنى حد للعمر لحامل الجنسية السعودية هو 18 سنة بينما الأجانب أدنى حد للسن هو 23 سنة.

لا يزيد العمر للعملاء على رأس العمل عن 60 سنة والمتقاعدين 75 سنة عند دفع قيمة القسط الأخير إلى البنك ولمعرفة المزيد من المعلومات عليك تثبيت تطبيق البنك الراجحي على جوالك.