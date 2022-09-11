نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتدخل اية.. بالدرجات مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس للجامعات والمعاهد المصرية علمي وأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 حيث تزداد البحث من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة حيث يبحث الطلاب للاطمئنان على مستقبلهم العلمي في المرحلة القادمة بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة أمام الطلاق خلال الساعات الأخيرة في انتظار موعد إعلان النتائج الخاصة بهم للاستقرار على الكلية أو المعهد الذي تم القبول به خلال، وسوف نتابع نتائج المرحلة الثالثة 2022.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الأخيرة للجامعات والمعاهد ذلك وفق تقارب مجموع الطلاب ونسب النجاح في الثانوية العامة للسنة الماضية والحالية، حيث تم الإعلان من قبل وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا ليتم القبول في المرحلة الثالثة من تنسيق طلاب الثانوية العامة للقسم الأدبي والعلمي هو 205 درجات وقد التزم الطلاب بتسجيل 75 رغبة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة، وقد تم إغلاق باب تنسيق.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وجاءت المؤشرات كالآتي خاصة في الكليات الأبرز

الحقوق انتساب موجه 57%

الآداب انتساب موجه 59%

وتربية فنية قد تصل لـ55%

تربية رياضية بنات وبنين 55%

والخدمة الاجتماعية قد تصل لـ 56.5%

معهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% .

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

اختيار نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقسم الأدبي والعلمي.

إدخال البيانات في الخانات المخصصة له “رقم الجلوس – الرقم السري”

اختيار الاستعلام عن النتائج.

تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

يتم طبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

موعد نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

زاد محرك البحث بكثرة عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال 72 ساعة القادمة، وذلك بعد الإعلان عن غلق التنسيق بالمرحلة الثالثة وانتهى التسجيل بها منذ عدة ساعات حتى تم إضافة أيام زائد ليستطيع الطلاب كتابة الرغبات والتعديل عليها، قبل الإعلان عن النتيجة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وحاليا ينتظروا الطلاب وأولياء الأمور إعلان تنسيق المرحلة الثالثة ليطمئن الطلاب على مستقبلهم التعليمي وينتهي بذلك ماراثون تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023.

الكليات المتاحة تنسيق المرحلة الأخيرة 2022