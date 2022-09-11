نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف حساب المواطن دفعة سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن دفعة سبتمبر 2022 ، تم ايداع الدعم الخاص بحساب المواطن لشهر سبتمبر 2022 م أمس السبت ، واستمر نزول دعم حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم و المكتملة طلباتهم حتي نهاية يوم 10 / 9 / 2022 ، وجاءت قيمة مبلغ الدعم للمستحقين عن هذه الدفعة 3.2 مليار ريال سعودي ، فيما بلغ عدد المستحقين 10.1 مليون مستفيد وتابع ، أيضاً اشارت المؤشرات إلي نسبة المستحقين من اجمالي المسجلين 77 بالمائة ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض أهم احصاءت الدفعة واجمالي المنصرف ، ومجمل التعويضات حتي تاريخه ، ونقدم لكم فقرة خاصة عن طريقة الافصاح عن الدخل من أي نشاط تجاري داخل المملكة العربية السعودية ، موعد نزول حساب المواطن 10 من كل شهر ميلادي.

صرف حساب المواطن دفعة سبتمبر 2022

موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن في السعودية سبتمبر ca gov sa أمس :

الدفعة الحالية هي رقم 58 من دعم برنامج حساب المواطن ، والخاصة بشهر سبتمبر 2022 م الموافق صفر 1444 هـ.

جاءت قيمة الدعم علي حساب المواطن الدفعة 58 بما يعادل 3 مليار ومئتي مليون ريال سعودي.

استفاد من الدعم عدد 10 مليون ومئة ألف سعودي بين مستفيد وتابع.

بناء عليه ، أصبح أجمالي ما تم صرفه من دعم منذ بداية البرنامج حتي اليوم : 130 مليار ريال.

ثم حصرت التعويضات بمجمل 1.7 مليار ر.س.

جدير بالذكر أن صاحب النشاط التجاري يمكنه الاستفادة من الدعم بشرط الافصاح والالتزام بالشروط وهو ما نعرضه بالفقرة التالية.

الافصاح عن الدخل في حساب المواطن

يمكن لمستفيدي حساب المواطن تقديم الافصاح عن الدخل من النشاط التجاري بالخطوات التالية :

يقوم المستفيد بالدخول لحسابه عبر رابط منصة حساب المواطن. ثم نختار تعديل بيانات الدخل المواطنين المستفيدين. بعدها نقوم بالضغط علي الإفصاح عن الدخل / تعديل. الخطوة التالية : إضافة دخل من نشاط تجاري. يتم ادخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهر. أيضاً يجب اكمال الطلب. أخيراً نتمم بالضغط علي الافصاح عن الدخل من النشاط.

ويجب العلم بأن عدم الافصاح عن الدخل قد يؤدي لعدم أهلية رب الأسرة أو التابع ، و موعد صرف حساب المواطن الدفعة أيام 10 أو 11 من كل شهر ميلادي.