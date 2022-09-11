نائبة الرئيس الأمريكى: التهديدات داخل الولايات المتحدة تجعلنا أضعف

جدة - نرمين السيد - وأضافت هاريس ردا على تساؤل عما إذا كانت التهديدات المحلية "أكبر مما واجهناه بعد 11 سبتمبر"، فى مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "أعتقد أن التهديدات الداخلية أمر خطير للغاية ويجعلنا أضعف".

وتابعت "الحقيقة هى أننى خدمت تحت إشراف لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ والآن بصفتى نائبًا للرئيس، يمكننى أن أخبرك بطبيعة التهديد المحلى مقابل التهديد الأجنبى - إنهما مختلفان تمامًا، كلاهما ضار وخطير للغاية، لكنهما مختلفان تمامًا".

وأشارت نائبة الرئيس الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة كانت تاريخياً تتمتع بـ "شرف وامتياز" فى تمثيل "الديمقراطية العظيمة"، والتى أعطت البلاد الأساس لمناصرة المبادئ الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم والعمل كـ "نموذج يحتذى به" للديمقراطية.

ومع ذلك، حذرت هاريس من أن الأحداث الأخيرة، مثل إنكار بعض المسؤولين المنتخبين لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ورفض آخرين لإدانة هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، تدفع دولًا فى جميع أنحاء العالم إلى التشكيك فى "التزام" الولايات المتحدة تجاه الديمقراطية، معربة أنها" قلقة للغاية" تجاه هذا الأمر.