إغلاق مراكز اقتراع الانتخابات المحلية الروسية فى 82 منطقة مختلفة

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الانتخابات الإقليمية فى كالينينجراد لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن 558 مركز اقتراع دائم و6 مراكز مؤقتة أغلقت أبوابها فى منطقة كالينينجراد، كما تم إغلاق الاقتراع عبر الإنترنت أيضا.

وذكرت وكالة "تاس" أن الانتخابات الجزئية جرت فى 82 منطقة روسية، وتضمنت انتخابات لحكام المناطق فى 14 منطقة، بينما أجرت 6 مناطق أخرى انتخابات للبرلمان المحلى، فيما أجرت 12 منطقة انتخابات للمجالس التشريعية الإقليمية، كما انتخبت موسكو مُشرعين محليين فى 125 من أصل 146 منطقة بداخلها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم استخدام التصويت الإلكترونى عن بُعد فى 7 مناطق روسية، وهى كالينينجراد، وكالوجا، وكورسك، ونوفجورود، وبسكوف، وتومسك، وياروسلافل، وذلك عبر المنصة الفيدرالية، أما فى موسكو جرت الانتخابات الإلكترونية على منصتها الخاصة.