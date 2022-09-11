نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [new] نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الوزاري وموقع نتائجنا results.mlazemna.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022، حيث يبحث مئات الطلبة في جميع أنحاء العراق عن رابط نتائج الاعتراضات الصف السادس الإعدادي الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا، حيث قام الآلاف من الطلبة في مختلف المحافظات بتقديم طلبات اعتراض على نتائج السادس التي نزلت منذ أيام وتابعناها معكم في موقع ثقفني، وخاصة أن نسب النجاح بين الطلبة قليلة للغاية وهناك نسب كبيرة من الرسوب والمكملين، وسنتعرف معكم أعزائنا في هذا المقال على كيفية الوصول إلى نتائج الاعتراض بكل سهولة بالنسبة إلى جميع الطلاب، فتابعوا قراءة هذا المقال حتى النهاية في ثقفني.

نتائج الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي 2022

وقد تم الإعلان بشكل رسملي عن النتائج للصف سادس اعداد دور اول للعام الدراسي 2022 في نهاية شهر اغسطس الماضي في جميع المحافظات العراقية في وقت واحد، حيث كما نعلم فإن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت ان نتائج السادس الاعدادي تكون مركزية، وقد تابعنا معكم الاستعلام عن كشوف الطلبة.

وجاءت نسب النجاح صادمة للغاية، والتي لم تتعد في معظم المدارس ال50 بالمئة ويمكن أقل، وهذا ما يعني أن هناك آلاف الطلبة والطالبات الذين رسبوا وكملوا في دروس عديدة وخاصة في الانكليزية واللغة العربية وكذلك الفيزياء، وقام مئات الطلبة في العراق بتقديم طلبات الاعتراض في المدارس الخاصة بهم على أمل أن تتساعد الوزارة وياهم وتنجح الطلبة.

اعتراضات السادس

وأعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على النتيجة من قبل الطلاب والطالبات على نتيجة الصف سادس اعدادي في جميع محافظات العراق، حيث قام مئات طلاب المحافطات المختلفة بالتوجه إلى المدارس سواء العلمي (الاحيائي – التطبيقي) أو الادبي ودفع رسوم الاعتراضات، ويتبقى ساعات قليلة ويتم نزول كشوف نتائج الاعتراضات لعام 2022 دور اول.

وهناك مناشدات من الطلبة وكذلك أولياء الأمور بخصوص النتائج ورفع درجات الطلبة للسادس الاعدادي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نتمنى أن تلقى استجابة من وزارة التربةي العراقية.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022

وبالنسبة إلى استخراج نتيجة الاعتراضات، والتي نتوقع أن تظهر في خلال الساعات القادمة، فيمكنكم الوصول إليها عبر موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتاجئنا، وهذا كما سنتابع معكم في الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع ووزارة التربية العراقية عبر الرابط الرسمي epedu.gov.iq .

. ادخل رمز التحقق المرئي الذي سيطلبه منك داخل الموقع.

بعدها تقوم بالنقر على اخبار وزارة التربية العراقية في القائمة الرئيسية.

يتم ظهور الأخبار لك، اذا تم نشر أحد المحافظات تجد الخبر الخاص بها، مرفق مع صورة الكشف الخاص بالطلبة.

نتائج اعتراضات عبر موقع نتائجنا

وفي حالة اذا لم تستطيعوا التعامل مع الرابط الوزاري، فالطريقة التالية كما يلي: