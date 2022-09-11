نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون فوائد وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل هو قرض تمويلي ميسر يتيح للعميل السعودي وكذلك المواطنة السعودية فرصة الحصول على تمويل شخصي ميسر بقيمة إجمالية تبلغ 60 ألف ريال سعودي وكذلك دون الحاجة إلى وجود كفيل للعملاء السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي كما يساعد قرض آهل في مساعدة المواطنين الذين زادت عليهم أعباء الحياة لذى لديهم فرصة طلب منتج آهل.

قرض آهل 60 ألف ريال لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة

قرض آهل بقيمة ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي متوفر من قبل بنك التنمية الإجتماعية بدون كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي ولكن يحتاج العاملين بالقطاع الخاص وكذلك المتقاعد وربة المنزل إلى وجود كفيل لذلك حدد بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة التقديم لطلب قرض آهل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

اشترط بنك التنمية الإجتماعية أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يتعدى 70 عام.

كما اشترط أيضاً بنك التنمية الإجتماعية أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

14500 ريال سعودي هو الحد الأقصى للراتب الشهري للعميل المتقدم.

مميزات قرض آهل 60 ألف ريال لدى بنك التنمية الإجتماعية

منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية إحدى أهم تمويل شخصي متوفر بلا أى رسوم أو فوائد وهناك العديد من المزايا الأخرى والتي تجعل المواطن السعودي المتقدم يفضل هذا التمويل ومن بين تلك المزايا ما يلي

قرض آهل هو قرض شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي.

كما يمتاز قرض آهل بأنه مطابق للمواصفات التى حددتها اللجنة الشرعية بالمملكة العربية السعودية.

يمتاز أيضاً قرض آهل بقيمة مالية ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

أيضاً يمتاز قرض آهل بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم.

يتمكن أيضاً العميل من سداد قيمة قرض آهل على أقساط ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي يتم إعفاء العميل.

الأوراق اللازمة لطلب قرض أهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

عندما يتقدم المواطن السعودي وكذلك المواطنة السعودية التقديم على طلب قرض آهل فهناك عدد من الأوراق اللازمة وهي