بوتين يؤكد لماكرون ضرورة تصدير الحبوب الأوكرانية للدول النامية أولا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيسان الروسى والفرنسى لمناقشة مشاكل الأمن الغذائى العالمى، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الخدمة الصحفية للكرملين.

وأوضح الكرملين أنه خلال الاتصال الهاتفى شدد بوتين على ضرورة أن تذهب الحبوب المصدرة من موانئ البحر الأسود أولا وقبل كل شيء إلى الدول النامية، موضحا أنه لهذه الأغراض من المهم للغاية التأكد من أن المفوضية الأوروبية لا تضع أية عقبات على طريق توريد المنتجات الزراعية الروسية والأسمدة إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية".

وكان الرئيس الروسى قد أشار -فى كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادى الشرقى فى 8 سبتمبر- إلى أن جميع الحبوب تقريبا التى تم تصديرها من أوكرانيا ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبى، وأن اثنتين فقط من أصل 87 سفينة محملة بالحبوب متجهة إلى الدول الفقيرة.