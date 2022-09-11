البيت الأبيض: بايدن يشارك فى جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قبل رسميا الدعوة للمشاركة فى جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.



جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قبل رسميا الدعوة للمشاركة فى جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية. وأضاف البيت الأبيض فى بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد أن السيدة الأولى جيل بايدن ستحضر مع الرئيس جنازة الملكة البريطانية الراحلة.

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