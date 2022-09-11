وزير خارجية السودان يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية فى بيان اليوم، إن وزير الخارجية ناقش معه التحديات التى يمر بها الانتقال الديمقراطى فى البلاد، والدور المتوقع للاتحاد الأوروبى فى تحقيق التوافق الوطنى، والدفع لتكوين حكومة مدنية تتولى تكملة الفترة الانتقالية وتقود البلاد إلى الانتخابات العامة.

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