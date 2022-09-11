العالم اليوم - 6 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تجنبها

انتم الان تتابعون خبر 6 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تجنبها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 09:21 مساءً - تعد أمراض القلب من بين أكثر مسببات الوفاة شيوعا في العالم، ورغم أنها في كثير من الأحيان ترتبط بعوامل قد لا يتحكم بها الإنسان، مثل العوامل الوراثية، فإنه من الممكن التقليل من خطرها، من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي وتجنب المأكولات والمشروبات الضارة.