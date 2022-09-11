نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان… نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول برابط شغال على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول التى اصبحت من ضمن أكثر الأمور التي يتسابق عليها عشرات الالاف من الطلاب وراء إجراء الحصول عليها والاستعلام عليها بعدما بدأ موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي على تفعيل إمكانيات الوصول إلى تلك النتائج اون لاين على شكل نستعرضه ونوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

حالياً يرغب مئات الآلاف من الطلاب والطالبات تجاه اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي فى العراق والتي يتم العمل على تفعيل خواص إعلانها على مستوى جميع الأقسام التي جاءت أمام الطلاب، حيث أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما أعلنت عن ظهور نتائج الدور الاول الخاصة بي مرحلة الصف السادس الاعدادي عن تفعيل استمارات التظلمات على نتيجة الدور الاول، على ان ترتب علي هذا الامر ارتفاع كبير حاجز التساؤلات حول إجراء فحص واستعلام عن نتيجة تلك الاعتراضات خاصة مع اقتراب بدء اختبارات الدور الثاني فى العراق الخاصة بالصف السادس الاعدادي فى العراق المقرر على ان تعقد خلال الشهر الجاري مما ترتب علي هذا الامر ارتفاع حاجز التساؤلات تجاه اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

نعمل الآن على طرح طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2022 فى العراق الدور الاول على نحو الكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-

في بداية الامر افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى إدخال الرمز المرئي

ابدء فى اختيار ايقونة خدمات الكترونية وابدء بعدها باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول

ابدء فى تسجيل وتدوين رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامك

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني