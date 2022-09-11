خطوات شحن شدات ببجي PUBG Moblie طريقة مصمونة 100% اشحن والعب برحتك

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي حيث تعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية التي انتشرت بصورة سريعة من دولة إلى أخرى في وقت قصير جدا؛ حيث أنها من الألعاب التي أثبتت نجاحها في تطوير نفسها بشكل سريع؛ فهى من الألعاب التي حازت على إعجاب الكثير من اللاعبين من جميع الفئات العمرية، ومن أهم ما يميز اللاعب داخل ببجي هى الشدات لأنها تعد العملة الافتراضية للعبة، والذي يعتمد عليها اللاعب في شراء كل ما يلزمه في طريقه للفوز بسهولة، والآن نتعرف من خلال مقالنا هذا كل ما يتعلق بشحن الشدات.

شحن شدات ببجي

تختلف طرق شحن شدات ببجي وكل طريقة تختلف عن الأخرى في خطواتها، ولكن الطريقة الرسمية هي الآمن والأضمن، وهى من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

إدخال عدد الشدات التي ترغب شحنها.

بعد ذلك كتابة ID المعرف للاعب ويجب أن يتم كتابته بطريقة صحيحة.

اختيار وسيلة الدفع التي سوف تكون متاحة لدى اللاعب.

يجب فتح الحساب التابع للاعب داخل PUB MOBILE، وذلك حتى يتم التأكد من استلام الشدات التي تم شحنها.

طريقة شحن شدات ببجي 1200

يمكن للاعبين لعبة ببجي موبايل أن يتمكن من شحن الشدات بطريقة آمنة ومضمونة حتى 1200 شدة، وهى من خلال إتباع الخطوات التالية: