نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط الآن أيفون 13 برو ماكس بسداد 100 ريال شهري وفوائد 0% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة للحصول على هاتف iPhone Pro Max 13 بالتقسيط، حيث تقبل العديد من المحلات التجارية والسلاسل وكذلك العديد من الشركات والوكالات الرسمية للشركات خدمة طرح هواتف iPhone حسب نسختها من نظام التقسيط وذلك لجذب المواطنين في المملكة للشراء ودائماً ما يحرصون علي وضع نظام قسط مرن ليتناسب مع معظم الفئات، فالحصول على أحدث الإمكانيات وذلك للمهتمين بالتقنية والتحديثات الذكية في الهواتف ولكن بأقساط مريحة حسب راحتهم وحاجتهم ونقدم لكم تلك الخدمة من مكتبة جرير.

هاتف أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من جرير

جرير من أقدم المكاتب في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم العديد من الهواتف المحمولة من خلال متجره فضلا عن معارضها وتوفر إمكانيه التقسيط للايفون بشكل خاص، حيث تقدم خدمة تقسيط iPhone مع شركة Kwara المتخصصة في التمويل، لكن الشركة وضعت عددًا من الضوابط والمتطلبات من أجل توفير الفرد أو الشخص الذي طلب الحصول على iPhone 13 Pro Max بالتقسيط، وكذلك دون دفع دفعة أولى للحصول على الهاتف أو حتى رسوم إضافية أو مصاريف إدارية، وكذلك القسط بسعر نقدي وبدون ضامن أو حضور ضامن، فالمعرفة كيفية الحصول علي الجوال اتبع الأسطر التالية:

قم بزيارة احدي فروع مكتبة جرير القريبة منك لتقديم طلب القسط.

مرفق بإرفاق كافة البيانات وإتمام طلب التقسيط.

حدد نوع الهاتف مع اختيار نوع القسط المناسب لك (بدفع مقدم، أو بدون دفع مقدم).

لابد من شراء منتجات لا تزيد قيمتها عن 30 الف ريال ولا تقل عن 2.500 ريال حتي تتم عملية التقسيط.

لا يتوفر لدي العميل إمكانية إرجاع المنتجات أو استبدالها.

يمكن التقسيط علي فترة سداد 6 أشهر، 12 شهر، 24 شهر، 36 شهر.

كيف تحسب أقساط هاتف iPhone Pro Max 13

قامت مكتبة جرير بتزويد العملاء بطريقة الحساب لكل قسط أيفون 13 برو ماكس على النحو التالي: