لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار لافروف فى تصريحات إعلامية إلى أن تأخير أوكرانيا لإجراء المفاوضات سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكر لافروف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعرب عن موقف موسكو خلال اجتماع مع مجلس الدوما وقادة الفصائل إذ قال بوتين خلال الاجتماع "إننا لا نرفض المفاوضات ولكن يجب على من يفعل ذلك أن يفهم أنه كلما طالت مدة تأجيل هذه العملية سيكون من الصعب عليهم التفاوض معنا".

وأضاف وزير الخارجية الروسى أن سلطات كييف تقول إن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا بعد انتصار أوكرانيا، وعندما تغادر روسيا الأراضى الأوكرانية سيكونون مستعدين للتحدث وفرض شروطهم، وقال "يدعم أوكرانيا فى ذلك لندن وواشنطن وبروكسل، وإذا كان هذا هو خيارهم فنحن نعرف كيف يمكننا تحقيق الأهداف التى حددها الرئيس بوتين فى إطار عملية عسكرية خاصة".