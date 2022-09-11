نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسعيرة البنزين الجديدة بالمملكة وفقا لإعلان شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل حول أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، ولقد اعلانات شركة أرامكو السعودية المسئولة عن طرح أسعار البنزين في الاسواق السعودية مساء أمس عن أسعار البنزين 91 و 95 والتساؤل هنا هل يزداد سعر البنزين كثيراً ؟ وهل يختلف سعر البنزين عن شهر أغسطس الماضي 2022م ؟ وهذا ما نقوم بمعرفته من خلال هذا المقال، ولمعرفة المزيد من المعلومات من خلال موقع ثقفنى.

بعد أزمة أسعار النفط والغاز الطبيعي الذي شهدته العالم كله في الفترة الماضية، وهو أيام الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 سبتمبر الجاري 2022م بناءا على ذلك ازدادت التخوفات بين المواطنين من زيادة سعر البنزين حيث أصبحوا يترقبون إعلان شركة أرامكو السعودية لأسعار البنزين.

ومع تزايد سعر النفط كثيرا مع نهاية العام 2022م بالمقارنة بداية العام 2022م حيث تقوم شركة أرامكو المسؤولة عن النفط السعودي، بالإعلان عن أسعار البنزين، وجميع مشتقاته مساء يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022م، وتطبيق التسعيرة اليوم التالي وهو الموافق يوم الاحد 11سبتمبر 2022م، لأن يوم السبت 10 سبتمبر الجاري 2022م يوافق عطلة رسمية، تختلف أسعار البنزين بالمملكه العربيه السعوديه لشهر اغسطس الماضي 2022م كثير عن شهر سبتمبر الجاري 2022م.

ومن المتوقع مع زيادة سعر النفط العالمي سوف يختلف السعر كثيرا، وبذلك ازدادت مخاوف الشعب السعودي من سعر البنزين، وازدادت معدلات البحث لمعرفة سعر البنزين.

أسعار البنزين لشهر اغسطس الماضي 2022م:

بنزين 91 ب 2.18 ريال سعودي . بنزين 95 ب 2.33 ريال سعودي. ديزل ب0.63 ريال سعودي. الكيروسين ب0.81 ريال سعودي. غاز البترول المسال ب0.90 ريال سعودي .

أسعار البنزين بالسعودية لشهر سبتمبر الجاري 2022م:

بنزين 91 ب 2.18ريال سعودي. بنزين 95 ب 2.33 ريال سعودي. ديزل ب0.63 ريال سعودي. الكيروسين ب0.81 ريال سعودي. غاز البترول المسال ب 0.90ريال سعودي.

وهذا مقارنه أسعار شهر أغسطس الماضي مع شهر سبتمبر الجاري 2022م لا يوجد كثيرا في أسعار البنزين، وبذلك شركة أرامكو السعودية أعلنت عن أسعار شهر سبتمبر الجاري لعام 2022م والعمل بها يوم الأحد الموافق 11 من الشهر الجاري، حتى يتم تعديلها من قبل شركة أرامكو السعودية في الشهر التالي يوم 10 اكتوبر .