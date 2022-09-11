تعرف على سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max

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عمر شويل - جدة يتساءل ويبحث الكثيرين في مختلف أنحاء العالم عن سعر ومواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max والذي يعد من أكثر ما جذب الانتباه خلال الفترة الماضية منذ أن أعلنت شركة أبل عن إطلاقه بشكل رسمي من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده ولفت انتباه الجميع، يعتبر ترند شهير على متصفحات جوجل، حيث يَتراود الكثير من الناس علي الموقع الخاص بالشركة والمواقع الإلكترونية للتعرف على أسعار ومواصفات الإصدار الجديد من آيفون، حيث أعلنت شركة آبل في مؤتمر صحفي تم عقده في أوائل سبتمبر للإعلان الموعد المحدد لإطلاق النسخة الجديدة كما وضحت المواصفات الخاصة بالجهاز وأسعاره في هذا المؤتمر وسوف نتطرق في السطور التالية عن سعر ومواصفات الهاتف ذات الشعبية الكبيرة.
سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس
لقد أعلنت شركة آبل عن الإصدارات الجديدة من نسخ الايفون في بث مباشر وجاءت التصريحات تنص عن الأسعار التالية:
- بلغ سعر $iPhone 14 799 كسعر مبدأي.
- أما النسخة الثانية كانت iPhone Plus $899.
- يليها النسخة الثالثة بسعر iPhone 14 pro $999.
- كما أعلنت عن نسخة iPhone 14 pro max بسعر يبدأ من $1099.
كما أوضحت الشركة على أنها أضافت الكثير من التقنيات والمميزات إلى الإصدارات الحديثة لأجهزة الأيفون وقد وضحت الكثير من هذه المميزات في مقدمتها الكاميرا وإمكانية التصوير في الظلام وغيرها من الإمكانيات الأخرى خلال المؤتمر المباشر على المواقع الإلكترونية.
مواصفات iphone 14 pro max
تثتمل المواصفات الخاصة بالنسخة الجديدة من إيفون 14 برو ماكس في النقاط التالية:
- اسم الجهاز iPhone 14 Pro Max.
- تم طرح الجهاز في السوق التجاري بالتزامن مع سبتمبر 2022.
- يدعم الجهاز نظام تشغيل iOS 16 .
- الأبعاد 160.7، 77. , 7.7مم.
- الجهاز يزن 240 جرام.
- الجهاز مصنوع من إطار ألومنيوم، كذلك ظهر زجاجي مقاوم للخدش.
- معالج الرسوم بالجهاز هو Apple GPU – 5 Cores
- الذاكرة الداخلية للجهاز تعادل 128 جيجا بايت – NVMe.
- كذلك 255 جيجا بايت – NVMe.
- 512 جيجا بايت – NVMe
- 1 تيرا بايت – NVMe.
- الرام الخاص بالجهاز يعادل 6جيجا بايت – LPDDR 5 – 2750 MHz.
- حجم شاشة آيفون 14 برو ماكس7 بوصة.
- دقة الشاشة تصل إلى 2796*1290.
- أبعاد الشاشة تعادل 19.5:9 .
- أما تقنية الشاشة الخاصة بالجهاز هي Super Retina XDR OLED.
- حماية الشاشة هي display.
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