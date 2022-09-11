نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لا يزال البحث يزداد بكثافة الان، من جميع الطلاب علمي وادبي ثانوية عامة، والذين كانوا قد تقدموا لتنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث انتهى الطلاب بالفعل من تسجيل رغباتهم، فيما باشر مكتب التنسيق العمل بالانتهاء من توزيع الطلاب في الكليات والمعاهد المناسبة لمجموعهم الثانوية العامة في امتحانات 2022، وفي خلال الساعات القادمة سيتم اعلان نتيجة التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكن ان يقوم جميع الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة لجميع الاقسام علمي علوم وعلمي رياضة وادبي أن يستعلموا الان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث يتمكنوا من ذلك عن طريق الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

الخطوة الأولى: يجب على الطالب إدخال رقم مقعده وكلمة المرور الخاصة به لإبلاغه بنتيجة التنسيق.

الخطوة الثانية: سيظهر اسم الكلية التي رشحت لها أمام الطالب.

الخطوة الثالثة: اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك بعد إعلان نتيجة التنسيق واحتفظ بها.

اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

خلال ساعات قليلة سوف تقوم وزارة التعليم العالي بالاعلان رسمياً عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة لهذا العام، لجميع الطلاب والطالبات، والذين كانوا قد تقدموا لتسجيل رغباتهم الكترونيا عبر موقع التنسيق الخاص بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، والذين كانوا قد بدأ بكتابة الرغبات، في الفترة من الثالث من شهر سبتمبر، واستمر لعدة ايام وتم غلق باب التسجيل واصبح الان الطلاب في الانتظار بقلق بالغ لنتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق.

موعد تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

انتهت في الاونة الاخيرة وزارة التعليم العالي من الاعلان رسمياً عن نتائج الاغتراب بالنسبة لجميع طلاب الثانوية العامة الذين التحقوا بالكليات في المرحلة الأولي والثانية، حيث صدر نتيجة الاغتراب لهم، وأصبح كل طالب يعرف كليته التي سيلتحق بها، وتبقي الأن نتيجة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، والذين سيبدأ التقديم فيه مباشرة فور اعلان النتيجة الخاصة بالتنسيق للمرحلة الثالثة 2022، حيث يقوم الطلاب بتقديم طلب التحويل من الكليات المناظرة أو غير المناظرة لتقليل المسافة.