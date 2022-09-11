نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي شروط تمويل منصة سلفة وخطوات التسجيل للحصول علي مبلغ 5000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن احد اهم المنصات التمويلية داخل المملكة وهي منصة سلفة الالكترونية . فهى من المنصات التي شغلت أذهان الكثير من المواطنين والمواطنات السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . ويأتي ذلك لما تقوم به من مساعدات تمويلية متمثلة في قروض شخصية للمواطنين داخل السعودية . فأنها تقدم اسهل واسرع دعم شخصي يبدا من 1000 ريال سعودى ويصل الى 5000 ريال سعودى . حيث انه من السهل التقديم داخل منصة سلفة وذلك من خلال الموقع الالكترونى للمنصة . وإذا استوفت فيك جميع شروط سلفة يمكنك الحصول على الدعم من خلال الحساب البنكى الخاص بك . بالتالى تعد منصة سلفة الالكترونية الخيار الصحيح لتحقيق التزاماتك الشخصية والتزامات الأبناء . وايضا يمكنك القيام بعمل مشروع صغير تسد بة ديونك التي تأخرت . والتى قد ازدادت من بعد انتشار فيروس كورونا اللعين . وتدهور احوال المواطنين وتوقف الكثير من المصالح الاقتصادية . ولكي تعلم جيدا ان منصة سلفة جميع خدماتها التمويلية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام أهم الشروط للحصول على الدعم من منصة سلفة الالكترونية . وكذلك الخطوات التى يجب على المواطن السعودى أن يتبعها للحصول على الدعم .

أهم شروط منصة سلفة الالكترونية

للحصول على منصة سلفة يجب أن يكون المتقدم فيه كافة الشروط وبالتالى يتم قبولة فى سلفة وهى كالاتى :

اولا : شرط اساسى فى منصة سلفة الالكترونية أن يكون المتقدم سعودى الجنسية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عاما حتى 60 عاما .

ثالثا : من أهم الشروط التى يجب أن تكون مستوفية فى المتقدم أن يكون على رأس العمل سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص .

رابعا : لكى يقبل المتقدم فى سلفة ينبغى أن يكون الحد الأدنى لراتبه 5000 ريال سعودى .

خطوات الحصول على سلفة من منصة سلفة الالكترونية

اولا : الدخول على البوابة الالكترونية لمنصة سلفة .

ثانيا : تسجيل الدخول على الموقع و إدخال كافة البيانات الشخصية مثل الاسم رباعى ، كلمة المرور ، رقم الهوية الوطنية .

ثالثا : يجب على المواطن تحديد المبلغ الذي يريد من خلال النقر على طلب التمويل .

ثالثا : فى حالة توافر جميع الشروط فى المواطن السعودى يتم تحويل المبلغ في الحساب البنكى الخاص بك .

اخيرا منصة سلفة من أفضل المنصات التى دائما تقدم العديد من الخدمات المهمة والتمويلية . والتي تمتلك لديها سرعة الرد على المواطنين ونتمنى أن نكون عرضنا ما يهم متابعينا الكرام .