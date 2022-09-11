نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تسريبات سعر مواصفات ايباد برو iPad Pro 2022، وموعد الإطلاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر تسريبات سعر مواصفات ايباد برو iPad Pro 2022، وموعد الإطلاق. في الوقت الحالي، تم اختيار iPad Pro 2022 لإصدار الخريف، سيكون هذا منطقيًا حيث تم الكشف عن طرازات iPad Pro السابقة وإصدارها خلال أشهر الخريف. ادعى أحد المصادر بشكل أكثر تحديدًا أنه قد يصل في أكتوبر، بعد حدث Apple الرئيسي لجهاز iPhone 14 و Apple Watch 8.

مواصفات iPad Pro 2022

من المتوقع أن تأتي مجموعة iPad Pro 2022 بأحجام 11 بوصة و 12.9 بوصة. لكن يبدو أن تغييرات التصميم على قدم وساق لجهاز iPad Pro 2022.

يمكن تشغيل iPad Pro بواسطة شريحة M2 القادمة من Apple.

يمكن أن يتميز بإعداد كاميرا مشابه لجهاز iPhone 13، مما يمنحه جودة صورة رائعة إلى جانب ميزات مثل الوضع السينمائي للفيديو.

لقد سمعنا أيضًا أنة سيتم تكبير علامة الآبل الموجودة على ظهر جهاز iPad Pro القادم، ويتم صناعته من الزجاج بهدف دعم الشحن اللاسلكي، والذي سيكون ترقية مرحب بها.

يستخدم ايباد برو FaceID للمصادقة، مما يجعل بصمة الكاميرا كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن يثبت أنه غير محبوب حتى إذا كان يوفر حواف أرق.

من المتوقع أنه سيخطو خطوة إلى الأمام مع الشحن اللاسلكي العكسي. يعني هذا أنه سيكون قادرًا على شحن بطارية الأجهزة الأخرى مثل(iPhone أو Apple Watch أو AirPods).

يُشاع أن شركة آبل تعمل على جهاز ايباد ضخم مقاس 15 بوصة لتستوعب شاشات ذكية أكبر. بالإضافة إلى مساحة للشاشة إضافية.

يمكن أن يأتي هذا الطراز بسعة تخزين أكبر وسعة ذاكرة الوصول العشوائي بشكل افتراضي، مما يسمح بتحسين الأداء العام أيضًا.

بالنسبة لشاشات OLED، لا يُتوقع وصولها لجهاز iPad Pro حتى عام 2024. لكن يبدو أنها ستكون تحديثًا مثيرًا للإعجاب، مما يجعل شاشة iPad أكثر إشراقًا وأكثر متانة.

توقعات سعر ايباد برو iPad Pro 2022

بالنسبة لسعر iPad Pro 2022، يمكنك أن تتوقع منتجًا متميزًا آخر – ونتخيل أن الطراز 11 بوصة سيحصل على الأقل على نفس ارتفاع السعر بمقدار 100 دولار مثل الطراز 12.9 بوصة العام الماضي، إذا كانت شاشة LED صغيرة مشاع تم تقديمه.

من شأن ذلك أن يجعل الجهاز اللوحي يبدأ بسعر 899 دولارًا للطراز 11 بوصة و 1099 دولارًا للإصدار 12.9 بوصة. هذا، بالطبع، هو مجرد سعر على مستوى الدخول، حيث ترتفع التكلفة حاليًا إلى 2199 دولارًا إذا كنت تريد طرازًا بحجم 2 تيرابايت بحجم 12.9 بوصة مع اتصال 5G.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن آخر تسريبات سعر مواصفات ايباد برو iPad Pro 2022، وموعد الإطلاق. تطرقنا فيه إلى كل ما لدينا عن آخر التوقعات حول موعد إصدار وسعر ومواصفات الجهاز.