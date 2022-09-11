نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت حالاً نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الان نستعرضها ونوافيكم بها أمام جميع الطلاب والطالبات السابق لهم تقديم استمارة اعتراض على نتيجة الدور الاول التي قد ظهرت خلال شهر أغسطس الماضي على مستوى جميع المحافظات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

أعلنت بشكل سابق وزارة التربية والتعليم العراقية عن إمكانية استقبال استمارات اعتراض على نتائج الدور الاول من مرحلة اتمام شهادة السادس الاعدادي بالعراق على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية او العلمية لتبدأ فى الايام الجارية وزارة التعليم العراقية اعلان نتائج اعتراضات الطلاب وذلك قبل البدء فى أعمال عقد اختبارات الدور الثاني التي من المقرر على ان يتم عقدها خلال الايام الجارية على شكل سينتهي فى نهاية شهر سبتمبر الجاري، عليه نوافيكم الان نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول

كل التساؤلات الآن جارية وراء اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول والتي جاءت بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

في بداية الامر افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى إدخال الرمز المرئي

ابدء فى اختيار ايقونة خدمات الكترونية وابدء بعدها باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول

ابدء فى تسجيل وتدوين رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامك

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني

نرصد امام حضراتكم الان جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني فى جميع المدارس العراقية على مستوي كافة المحافظات العراقية على الشكل التالي:-