نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة ابشر تعرف علي الشروط الواجب توافرها للتقديم علي وظائف الاحوال المدنية للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الاعلان من قبل وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية عن توافر الكثير من الوظائف الخاصة بالاحوال المدنية للنساء بشهادة الثانوية العامة . والتقديم فى هذة الوظائف الكترونى من خلال الموقع الالكترونى لمنصة ابشر . منصة ابشر تعد من أهم المنصات الالكترونية التى قامت الحكومة السعودية باطلاقها داخل المملكة العربية السعودية. والغرض من ذلك هو تقديم أكبر عدد من الخدمات للمواطنين والمواطنات . ولكن قبل التقديم يجب أن تكون جميع الشروط متوفرة لديك وشددت وزارة الداخلية على ضرورة ذلك . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام أهم الشروط الخاصة بوظائف الاحوال المدنية للنساء والخطوات الخاصة بالتقديم فى وظائف الاحوال المدنية .

شروط التقديم فى وظائف الاحوال المدنية للنساء

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تحديد مجموعة من الشروط . والتي يجب أن تكون متوفرة فى المتقدمة للحصول على الوظيفة

اولا : يجب أن تكون المتقدمة حاملة الجنسية السعودية ومقيمة على أراضيها .

ثانيا : ييجب أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 25 عاما و 35 عاما .

ثالثا : يجب أن تكون معها شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

رابعا: إذا كانت المتقدمة فى الوظائف متزوجة يجب أن يكون زوجها أيضا سعودى الجنسية .

خامسا : يجب أن يكون لديها هوية وطنية سارية .

سادسا : من أهم الشروط أن لا تكون توظفت من قبل فى إحدى الجهات الحكومية .

سابعا : يجب أن تكون حسنة السير والسلوك .

الخطوات االخاصة بالتقديم فى وظائف الاحوال المدنية للنساء عبر منصة ابشر الالكترونية

اولا : الدخول فورا على الموقع الالكترونى الخاص بمنصة ابشر .

ثانيا : النقر على الصفحة الرسمية ثم تسجيل الدخول إلى ابشر افراد .

ثالثا : كتابة جميع البيانات الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور . وإذا كان المستخدم جديد وليس لديه حساب علية بانشاء حساب خاص بة .

رابعا : يجب اختيار القسم الخاص بالتوظيف فى اعلى الصفحة الرئيسية ثم الدخول الى الوظائف الخالية وتحديد الوظائف الخاصة بالأحوال المدنية للنساء .

خامسا : قراءة جميع الشروط والاحكام ثم قم بالموافقة عليها .

نهاية مقالتنا نتمنى ان نكون عرضنا ما يهم متابعينا الكرام وعرضنا بصورة سهلة وبسيطة شروط التقديم فى وظائف الاحوال المدنية للنساء خطواتها ونتمنى من الله ان تنال اعجاب جميع متابعينا .