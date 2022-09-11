نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة ابشر تعرف علي الشروط الواجب توافرها للتقديم علي وظائف الاحوال المدنية للنساء في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم الاعلان من قبل وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية عن توافر الكثير من الوظائف الخاصة بالاحوال المدنية للنساء بشهادة الثانوية العامة . والتقديم فى هذة الوظائف الكترونى من خلال الموقع الالكترونى لمنصة ابشر . منصة ابشر تعد من أهم المنصات الالكترونية التى قامت الحكومة السعودية باطلاقها داخل المملكة العربية السعودية. والغرض من ذلك هو تقديم أكبر عدد من الخدمات للمواطنين والمواطنات . ولكن قبل التقديم يجب أن تكون جميع الشروط متوفرة لديك وشددت وزارة الداخلية على ضرورة ذلك . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام أهم الشروط الخاصة بوظائف الاحوال المدنية للنساء والخطوات الخاصة بالتقديم فى وظائف الاحوال المدنية .
شروط التقديم فى وظائف الاحوال المدنية للنساء
قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تحديد مجموعة من الشروط . والتي يجب أن تكون متوفرة فى المتقدمة للحصول على الوظيفة
- اولا : يجب أن تكون المتقدمة حاملة الجنسية السعودية ومقيمة على أراضيها .
- ثانيا : ييجب أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 25 عاما و 35 عاما .
- ثالثا : يجب أن تكون معها شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
- رابعا: إذا كانت المتقدمة فى الوظائف متزوجة يجب أن يكون زوجها أيضا سعودى الجنسية .
- خامسا : يجب أن يكون لديها هوية وطنية سارية .
- سادسا : من أهم الشروط أن لا تكون توظفت من قبل فى إحدى الجهات الحكومية .
- سابعا : يجب أن تكون حسنة السير والسلوك .
الخطوات االخاصة بالتقديم فى وظائف الاحوال المدنية للنساء عبر منصة ابشر الالكترونية
- اولا : الدخول فورا على الموقع الالكترونى الخاص بمنصة ابشر .
- ثانيا : النقر على الصفحة الرسمية ثم تسجيل الدخول إلى ابشر افراد .
- ثالثا : كتابة جميع البيانات الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور . وإذا كان المستخدم جديد وليس لديه حساب علية بانشاء حساب خاص بة .
- رابعا : يجب اختيار القسم الخاص بالتوظيف فى اعلى الصفحة الرئيسية ثم الدخول الى الوظائف الخالية وتحديد الوظائف الخاصة بالأحوال المدنية للنساء .
- خامسا : قراءة جميع الشروط والاحكام ثم قم بالموافقة عليها .
نهاية مقالتنا نتمنى ان نكون عرضنا ما يهم متابعينا الكرام وعرضنا بصورة سهلة وبسيطة شروط التقديم فى وظائف الاحوال المدنية للنساء خطواتها ونتمنى من الله ان تنال اعجاب جميع متابعينا .
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