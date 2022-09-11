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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن كيف أشغل فلوسي في بنك الراجحي 1444 حيث يسعى بنك الراجحي دائمًا إلى تقديم العديد من الخيارات التي تساهم في استثمار أموالهم بشكل احترافي مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، نتعرف من خلال السطور التالية على كافة التفاصيل.
كيف أشغل فلوسي في بنك الراجحي 1444
هناك العديد من الخيارات التي يقدمها بنك الراجحي للعملاء لتشغيل أموالهم وعلى العميل الاختيار بينهما والتي تتمثل فيما يلي لمعرفة كيف أشغل فلوسي في بنك الراجحي:-
- صندوق الأسهم السعودية : حيث تعمل سياسة صندوق مصرف الراجحي على القيام بالاستثمار في أسهم الشركات الموجودة بالمملكة العربية السعودية ولكنه لا يتم توزيع الأرباح بل يعاد استثمار الأرباح ومن ثم إضافته إلى أصول الصندوق، حيث تُعد من أهم أهداف الصندوق هو تحقيق نمو طويل الأمد علاوة على طرح سيولة للمستثمرين طبقًا لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
- صندوق الأسهم الخليجية : من الجدير بالذكر أن صندوق الأسهم الخليجية يُعد من أفضل الطرق التي يمكن الاستثمار من خلالها وتحقيق نمو كبير لرأس المال ولكن على المدى الطويل وهو أمر يختص بتلك الاسم الخاصة بشركات دوى مجلس التعاون الخليجي، حيث يمنح الصندوق المستثمرين سيولة ومن أهم ما يعتمد عليه الصندوق هو توزيع تلك الأرباح على هيئة استثمار وذلك من أجل رفع قيمة العائد السنوي الخاص بالصندوق.
- صندوق تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح : يعمل ذلك الصندوق على توزيع الأرباح على المستثمرين وذلك من خلال دمج الدخل الحالي مع تلك العائدات الخاصة برأس المال من أجل رفع القيمة المالية للأصول وذلك من خلال الاستثمار في الشركات التي تقوم بتوزيع تلك الأرباح.
- صندوق قطاع المواد الأساسية : يعد ذلك الصندوق من أهم الخيارات التي يمكن للعميل اختيارها لتشغيل أموالهم، حيث يعمل الصندوق على استثمار الأموال في قطاع الأموال الأساسية والمدرج في تلك الشركات داخل أسواق تداول الأسهم بالمملكة العربية السعودية.
- صندوق أم أس سي أي : وهو عبارة عن صندوق استثماري مفتوح والذي يهدف إلى تحقيق نمو مالي يتراوح بين المتوسط والطويل الأمد من دورة رأس المال مع مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وهو يعمل أيضا على استثمار الأرباح الموزعة عليه.
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