اليونان تنفى تسليم صواريخ روسية الصنع إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أي نية لدى بلاده لتسليم ما بحوزتها من صواريخ "إس-300" روسية الصنع وغيرها من الأسلحة لأوكرانيا.

وقال: "هذه مسألة لا يتم بحثها، لقد قلنا مرات إن الدعم الذي نقدمه لأوكرانيا يجب ألا يأتي على حساب دفاعنا".

واضاف أنه بالنسبة لإمدادات المدرعات، فقد تم الاتفاق مبدئيا على إرسال عدد من عربات الجند اليونانية القديمة، شريطة أن يتم استبدالها على الفور بأخرى ألمانية حديثة.

وتابع: "المفاوضات مستمرة ولم نتخذ أي قرار بذلك بعد. لا يمكنني إضافة أي شيء جديد، باستثناء ما أعلنّاه".