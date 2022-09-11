روسيا تعتزم إمداد الغاز والكهرباء إلى منطقة زابوريجيا خلال الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روجوف، اليوم الأحد، بأنه سيتم إمداد الغاز من روسيا إلى عدة مناطق في مدينة زابوريجيا ومحيطها بحلول 15 أكتوبر المقبل.

وقال روجوف لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "بداية من الأسبوع المقبل، يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين، نتوقع بدء إمدادات الغاز إلى بيرديانسك، أما مناطق ميليتوبول وإنرجودار وغيرهما يبدأ توريد الغاز والكهرباء إليهم في غضون شهر أي بحلول 15 أكتوبر"، مضيفا أنه "سيتم توريد الغاز من روسيا ولن يكون هناك مشاكل في ذلك ويمكن قول الشيء نفسه عن الكهرباء".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت شركة إنرجو أتوم الحكومية المسئولة عن تشغيل محطة الطاقة النووية في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في شرق أوروبا، توقف كل العمليات فيها بشكل تام، وذلك بعد أسابيع عدة من التحذيرات الدولية والمحلية من المعارك المستعرة بين أوكرانيا وروسيا في محيط المنطقة.

وأوضحت الشركة الأوكرانية أنه "تم إغلاق المفاعل رقم 6 وفصله عن الشبكة"، مُرجعة الإغلاق إلى إلى حريق "اندلع بسبب القصف" وألحق أضرارا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الأوكرانية، لافتة أيضا إلى هذا المفاعل هو الأخير الذي كان يعمل من بين 6 في المحطة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتواجد خبراؤها في موقع محطة زابوريجيا، قد أعلنوا أمس السبت إغلاق المفاعل رقم 5 بسبب الأضرار التي لحقت بأحد خطوط إمداد الكهرباء بسبب قصف صاروخي، أما المفاعلات الأربعة الأخرى في زابوريجيا فهي مفصولة عن الشبكة الكهربائية منذ أسابيع.