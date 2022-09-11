مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ حاتم البكرى، اقتحام واستباحة المستوطنين بلباس فاضح للمسجد الإبراهيمى لأداء طقوس تلمودية.
وقال البكرى "إن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسى الإسرائيلى وبشكل علنى يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وأوضح البكرى أن السياسة الإسرائيلية فى الحرم الإبراهيمى استفزازية، ومحاولة للاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التى ضمنت حماية وحرية العبادة تحت الاحتلال.
وطالب البكرى المجتمع الدولى بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافى والتراثى والدينى وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث فى القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمى.
ودعا البكرى أبناء محافظة الخليل بالاستمرار فى أداء الصلوات فى المسجد الإبراهيمى الشريف لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.
وقال مدير المسجد الإبراهيمى الشريف غسان الرجبى، إن سدنة الحرم الإبراهيمى الشريف حاولوا منع مجموعة من المستوطنين ترتدى لباس فاضح، من الدخول إلى مصلى الاسحاقية، وذلك برفقة قوات الاحتلال التى وفرت الحماية لهم وقامت بتسهيل عملية اقتحامهم، فى انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين.
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