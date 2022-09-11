العالم اليوم - إنتاج السيارات في تركيا يتراجع 13 بالمئة في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر إنتاج السيارات في تركيا يتراجع 13 بالمئة في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 07:19 مساءً - تراجع إنتاج السيارات في تركيا بنسبة 13.3 بالمئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

وقال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا، الأحد، إن إنتاج السيارات في البلاد انخفض إلى 92,625 مركبة في شهر أغسطس الماضي، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 21.9 بالمئة، ليصل عدد ما صدرته تركيا من السيارات إلى 64,515 مركبة في الشهر نفسه.

ووفقا للبيانات، فقد ارتفع إنتاج السيارات في البلاد بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليصل الإجمالي إلى 833,146 مركبة، في حين تراجعت الصادرات 0.7 بالمئة إلى 591156 خلال تلك الفترة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة صادرات تركيا من سيارات الركاب نحو 4.59 مليار دولار، بحسب بيانات جمعية "أولوداغ" لمصدري صناعة السيارات.

وكان عجز التجارة الخارجية لتركيا قد ارتفع بنسبة 147 بالمئة على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، لتسجل قيمته 10.69 مليار دولار.

وكانت بيانات من معهد الإحصاء التركي قد أظهرت أن عجز التجارة الخارجية في البلاد قد قفز في شهر يوليو مدفوعا بارتفاع الواردات بنسبة 41.4 بالمئة.

وبلغت قيمة الواردات لتركيا في شهر يوليو 29.24 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 13.4 بالمئة لتسجل 18.55 مليار دولار.