تونس ..غرق 11 مهاجرا غير شرعى

تونس ..غرق 11 مهاجرا غير شرعىأكد مصدر من الحرس البحري بالمهدية فى تونس، أن هناك 11 مهاجرا راحوا ضحية غرق مركب للهجرة غير الشرعية يقل 37 مهاجرا، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق، انتشال 6 جثث وإنقاذ 14 فردا. وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، وكانت وحدات الحرس البحري والجيش الوطني بالمهدية، قد انتشلت 5 جثث إضافية بعد تمشيط وبحث عن المهاجرين المفقودين .

ورجح المتحدث بالحرس البحرى، أن المركب كان يقل حوالي 37 مهاجرا جميعهم يحملون الجنسية التونسية وفقا للتحريات التي أذنت بها النيابة العمومية.

وتجمع عدد من أهالي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة بميناء الصيد البحري بالمهدية، منذ الحادثة، في انتظار الاطلاع عن آخر مستجدات البحث والتمشيط.

وتعززت وحدات البحث، التي أمنها الحرس البحري بالمهدية وفريق غوص ومروحية تابعين للجيش الوطني، بمجهودات وحدات الحرس البحري بصفاقس.

وكانت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط قد سجّلت، خلال شهر أوت المنقضي، رقما قياسيا من خلال إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مجتازا من بينهم 900 تونسي و2600 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

