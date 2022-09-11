نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3,5 سنوات ” تجاري وصناعي وسياحي وزراعي” .. اعرف الكليات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة Link موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، ينتظر العديد من الطلاب فتح باب التسجيلات في الدبلومات الفنية في جمهورية مصر العربية وذلك بهدف التحصيل في كافة المعاهد والجامعات، ويتوفر أما طلاب الدبلومات الفنية العديد من المعاهد والكليات المختلفة منها المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في الدبلومات الفنية لعام 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية الرسمية لعام 2022

تنسيق الدبلومات الفنية وفق إصدارات وسائل الإعلام المحلية كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن باب التنسيق سوف يكون متاح أمام كافة الطلاب في أول 15 يوم من شهر سبتمبر الحالي، ويستطيع كافة الطلاب المتواجدين في الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم عقب فتح باب التنسيق وذلك عن طريق الموقع الرسمي المخصص للتنسيق الإلكتروني وهو متوفر.

Link موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع كافة الطلاب إتمام تسجيل من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني

اولا يتم إدخال الرقم السري.

ومن ثم يقوم الطالب بكتابة وتسجيل رغباته.

يتم النقر على زر حفظ.

أهم كليات الدبلوم الصناعي 2022,

يمكن لطلاب الدبلوم الصناعي التسجيل في نظام الدراسة الدائم لثلاثة أعوام، ويمكن التسجيل في عدة كليات منها:

كلية الاقتصاد المنزلي في جامعات المنوفية وحلوان والعريش.

كلية التربية جامعة حلوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعة في جامعات السويس وبني سويف، وسوهاج وحلوان.

كلية الآثار في جامعة القاهرة ودمياط وأسوان والفيوم، ومطروح.

وبالنسبة لنظام الخمس سنوات فيستطيع الطلبة والطالبات التسجيل في كليات مختلفة منها، (كلية التربية النوعية، كلية الفنون التطبيقية، كلية الفنون الجميلة، كلية الهندسة).

أهم كليات الدبلوم الزراعي 2022

يستطيع طلاب الدبلوم الزراعي وذلك ضمن الدراسة الدائمة لثلاثة أعوام ليتم التسجيل في عدة كليات منها:

كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة العلوم الزراعية.

كلية التربية.

كلية الزراعة.

وبعض الكليات التقنية الأخرى.

أهم الكليات والمعاهد دبلوم السياحة والفنادق 2022

يمكن لكافة الطلاب في دبلوم السياحة والفنادق وذلك ضمن الدراسة الدائمة لمدة ثلاثة أعوام للتسجيل في عدة كليات منها:

معهد فني فنادق الإسكندرية.

معهد فني فنادق المطرية.

معهد فني فنادق قنا.

معهد فني فنادق بور سعيد.

معهد فني فنادق

وبالنسبة لكليات نظام الخمسة أعوام يمكن للطالب التسجيل في عدة كليات منها (كليات التربية النوعية في طنطا وقنا والوادي، كليات السياحة والفنادق).

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. المعاهد الفنية الصحية

الفني الصحي بالإسكندرية.

– الفني الصحي بالزقازيق.

– الفني الصحي بالمنصورة.

– الفني الصحي بطنطا.

– الفني الصحي بالإسماعيلية

– الفني الصحي ببني سويف..

– الفني الصحي بسوهاج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري