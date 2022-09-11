نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول الان نستعرضها ونوافيكم بها الآن حيث عمليات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير من أجل الاستعلام عن تلك النتائج والتي بدأت أعمال نشرها الرسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المنصات الرقمية الرسمية على شكل نستعرضه ونوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

رابط الحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

لاحظنا مؤخراُ ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب على طلب اعتراض رسمي على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول، لتبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على الفور عمليات إعلان تلك النتائج وذلك بعدما تم فتح ابواب التقديم رسمياً على تلك الاعتراضات بداية من يوم 30 أغسطس واستمرت لمدة اسبوع، علي ان تتابع وزارة التربية والتعليم العراقية تلك الطلبات تمهيداً على ان يتم الاعلان عن نتائج تلك الاعتراضات التي جاءت بشكل وبصورة الكترونية فى جميع المحافظات على شكل نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط مباشر بامكانكم استغلاله وذلك للاجل اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول وذلك بشكل وبصورة الكترونية الان بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-

في بداية الامر افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى إدخال الرمز المرئي

ابدء فى اختيار ايقونة خدمات الكترونية وابدء بعدها باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول

ابدء فى تسجيل وتدوين رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامك

على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج