نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول في مكافحة المخدرات 1444 عبر منصة ابشر توظيف jobs.sa الأسبوع المقبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج مكافحة المخدرات 1444 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر أخبار إعلان أسماء المقبولين في مكافحة المخدرات. حيث من المرتقب أن تُعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات 1444 للتعيين على رتبة ( جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب ) خلال الفترة الحالية، ومن خلال ما نسعى لتقديمه من خدمات عبر موقعنا سنوافيكم بالرابط المخصص من أجل الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1444. هذا وسوف تُعلن الإدارة العامة للقبول المركزي أسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1444 مبدئياً لحين إجراء المقابلات الشخصية لمطابقة والقبول النهائي.

نتائج مكافحة المخدرات 1444

نتائج القبول في مكافحة المخدرات 1444 ، كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت منذ فترة فتح باب القبول والتسجيل في وظائف مديرية مكافحة المخدرات للرجال على رتبة جندي، عريف، جندي أول، وكيل رقيب، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم على وظائف مكافحة المخدرات ١٤٤٤، والتي سنتعرف عليها أدناه.

وخلال الإعلان الصادر عن فتح باب تقديم مكافحة المخدرات 1444 ، فقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن موعد بدء التسجيل في مكافحة المخدرات سيكون بداية من يوم السبت الموافق 22-1-1444، وتستمر عمليات التقديم على وظائف مكافحة المخدرات حتى يوم الخميس الموافق 27-1-1444، علماً أن التقديم يكون من خلال الدخول عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية.

شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1444

وجاء أيضاً ضمن إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي شروط مكافحة المخدرات للتقديم على الوظائف المتاحة رتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب. والتي جاء في مقدمتها يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء الخدمة خارج المملكة العربية السعودية.

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رابط نتائج القبول في مكافحة المخدرات 1444

جميع المتقدمين الراغبين في الإطلاع على نتائج مكافحة المخدرات 1444 ومعرفة أسماء المقبولين في مكافحة المخدرات رتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، سيكون من خلال الدخول عبر رابط منصة ابشر توظيف، والذي سيتم تفعيلة وإتاحته للجميع وقت الإعلان عن نتائج القبول في وظائف مكافحة المخدرات ١٤٤٤ رجال.