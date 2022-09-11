ما هو شعار اليوم الوطني السعودي 92 أهم الأعياد الوطنية وموعده

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عمر شويل - جدة ما هو شعار اليوم الوطني السعودي 92 ، من الأعياد الوطنية التي تعطل فيها الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة، تبدأ فعالياته قبل موعده بفترة، ويتم الإعلان عن شعار اليوم الوطني أيضًا حتى يستطيع الجميع مشاركة الاحتفالات التي تقام في أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتم اختيار كل عام شعارًا جديدًا، ولقد بدأ الاستعداد لإقامة احتفالات اليوم الوطني 92 التي سنسرد لكم تفاصيلها الآن.

ما هو شعار اليوم الوطني السعودي 92

كل عام يتم اختيار شعار لفظي يتغنى به في الأغاني، والاحتفالات، وفي هذا العام تم اختيار شعار اليوم الوطني 92 (هي لنا دار).

يشير فيها على أن الوطن هو الدار، وهو وصف صادق، يلمس المشاعر، ويحقق حالة الشجن التي يشعر فيها الجميع تجاه هذا العيد الوطني للسعودية.

كما أنه أيضًا تم ربطه بما تقوم به المملكة العربية السعودية من إنجازات لإكمال المشاريع الرائعة، التي توفر فرص وإمكانيات تحافظ من خلالها على استمرار عجلة النمو.

، وتوفير الحياة الكريمة لجميع أطياف الشعب، وتحقيق رؤية السعودية 2030، لذا أصبح الشعار لهذا العام (سنعمرها … ونبنيها… ونحميها… فهي لنا دار).

اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي من الأعياد الوطنية التي تحرص المملكة العربية السعودية على الاحتفال بها حتى تستطيع توضيح ما قامت به المملكة من إنجازات عظيمة استثنائية لا تنسى.

وتحقيق رؤية المملكة العظيمة التي ستكون مصدر إلهام لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية.

والإصرار على أن يصبح المستحيل واقع ملموس، وغرس قيم اليوم الوطني في نفوس الجميع مثل الاعتزاز، الثقة، الإخلاص، بما في ذلك الانتماء للكيان، والطموح، والإصرار.

رمز شعار اليوم الوطني 92

في هذا العام تم تصميم شعار اليوم الوطني 92، على شكل خريطة المملكة العربية السعودية، للتعبير عن احتضان المملكة للشعب السعودي، وكيفية تسخير كل العقبات لحماية بناء وازدهار السعودية.

هذا بالإضافة إلى وجود خط تم استلهامه من خط الثلث العربي المرسوم علي العلم السعودي، الذي ينص على شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

ألوان شعار اليوم الوطني 92

يستخدم في هوية اليوم الوطني السعودي أيضًا مجموعة من الألوان، وكل لون فيها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمملكة العربية السعودية مثل:-

اللون الأخضر

يشير على الطموح، الأمان، النمو، مثالًا على سعي المملكة على تحقيق رؤية 2030، والأمان الذي يشعر به المواطنين.

اللون الأصفر

يشير على التفاؤل، فالشعب دومًا متفاني في وطن الخير.

اللون البرتقالي

يشير على النجاح، والإصرار، الشعب الدؤوب الذي يسعى لتحقيق الأحلام وتحويلها لحقيقة ملموسة.

اللون الأحمر

يشير على العزيمة التي يصر بها المواطنين والحكومة على سير عجلة النمو.

اللون الأزرق

يشير على الولاء، الحكمة للقيادة التي تتخذ القرارات الصائبة، مثالًا على الشعب المخلص، والوطن المعطاء.