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جثمان الملكة إليزابيث الثانية يصل للمقر الملكى فى العاصمة الأسكتلندية إدنبرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - وصل الموكب الجنائزي الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة ، هوليرود هاوس بعد مغادرة بالمورال هذا الصباح في الساعة 10 صباحًا.

ورافقت الأميرة آن والدتها في رحلتها التي استغرقت ست ساعات عبر أبردين ودندي وبيرث ، كما رافقهما زوج الأميرة آن ، تيم لورانس.

ويتواجد جسد الملكة الآن في مقر الإقامة الملكى في المساء ، حيث سيتمكن أفراد العائلة المالكة من التعبير عن احترامهم على انفراد، وسيتم نقله يوم الاثنين إلى كاتدرائية سانت جايلز، حيث سيتمكن الجمهور الاسكتلندي من التعبير عن احترامه.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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