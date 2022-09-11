سفارة بريطانيا بالقاهرة: فتح سجل التعازى فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة المملكة المتحدة - فى بيان نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى - أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية تعد لحظة حزن شديد للمملكة المتحدة وللعديد من الدول الأخرى حول العالم، مشيرة إلى أن الملكة الراحلة خدمت بلدها بشرف وسمو لمدة 70 عاما.

وأوضح البيان أن سجل التعازى سيكون مفتوحا لمن يرغب فى تقديم واجب العزاء، اعتبارا من الاثنين الموافق 12 وحتى الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجارى، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، على أن يكون الدخول من بوابة مقر إقامة السفير بالسفارة البريطانية بجاردن سيتى.

وأشارت السفارة إلى أن جميع الزوار سيخضعون للتفتيش الأمنى؛ كما أنه من الممكن وضع الزهور، ويمكن توجيه رسائل التعزية عبر الرابط الإلكترونى (www.royal.uk)، منوهة بأنه سيتم إرسال مجموعة مختارة من هذه الرسائل إلى أفراد العائلة المالكة.