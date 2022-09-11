نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل” إيداع الدفعة الأولى من تكافل الطلاب 1444..طريقة التسجيل في منصة تكافل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايداع تكافل الطلاب الدفعة الأولى حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم المالي لعدد كبير من الطلاب والطالبات من جميع مراحل التعليم من خلال مؤسسة التكافل والتي تهدف إلى مساعدة الأسر في المملكة العربية السعودية غير القادرة على تلبية احتياجاتها، وتهدف المؤسسة إلى العمل على ضمان حياة كريمة لجميع الطلاب، يضم التكافل عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، خاصة مع بدء العام الدراسي ليصل إلى 270 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.

إيداع الدفعة الأولى من تكافل الطلاب 1444

تم إيداع مبالغ الإعانة للعام الدراسى الجديد 1444 فى حسابات المدارس من تكافل الطلاب، وتضمنت الدفعة الأولى من المنحة ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة مسجلين في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، بإجمالي أكثر من 134 مليون ريال.

شروط الحصول على تكافل الطلاب

تضع منصة التكافل عددًا من الشروط للاستفادة من الدعم المقدم للطلاب من جميع المستويات التعليمية وفقاً للشروط الأتية:

يجب أن يكون الطالب سعودى الجنسية.

يجب تحديث سجل الطالب بانتظام.

يشترط أن يكون الطالب منتظم فى الدراسة.

يجب أن يكون وضع أسرة الطالب فقيرة أو متوسطة.

يجب ألا يتجاوز دخل الوالدين 6000 ريال سعودي.

على الطلاب تطبيق القواعد التي نشرتها منصة التكافل.

جميع الطلاب باستثناء طلاب السنة الثالثة مؤهلون للانضمام إلى مظلة التكافل.

طريقة التسجيل في منصة تكافل الخيرية

للاستفادة من الدعم المقدم من خلال منصة تكافل الخيرية، إليك جميع الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للتسجيل في منصة التكافل الخيرية: