طريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية للنساء، أعلنت وزارة الداخلية عن وظائف شاغرة للنساء في الأحوال المدنية وذلك على رتبة (جندي، جندي أول)، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المرأة السعودية لخدمة وطنها في العديد من الوظائف التي تتطلب أن يكون شاغليها من النساء، خاصة وأن المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة قد قامت بخطوات واسعة حول تمكين المرأة للعمل في مختلف المجالات، لتكون شريكاً للرجال في أغلب مواقع العمل.

طريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444:-

يمكن للنساء الراغبات في التقديم في وظائف الأحوال المدنية (جندي،جندي أول) القيام بهذه الخطوات من أجل التسجيل في الوظائف المعلن عنها وذلك كما يلي:-

الدخول على منصة ابشر للتوظيف.

يتم الضغط على تبويب توظيف.

يتم تحديد الوظائف المتوافرة والمعلن عنها.

يتم الضغط على إجراءات الأحوال.

قم بالضغط على الموافقة على جميع الشروط.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ويجب التأكد من دقة تلك البيانات.

يتم الضغط على زر موافق حيث سوف تظهر أمامك صفحة تالية يتم فيها إدخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدمة.

يتم الضغط على الصفحة التالية حيث ستجد أمامك الرغبات.

يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي والدورات الحاصل عليها المتقدمة.

يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة.

سوف يظهر أمامك رقم الطلب، يتم طباعته والاحتفاظ به.

الشروط المطلوبة في المتقدمة لشغل الوظائف:-

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

عمر المتقدمة لا يزيد عن 35 عاما، ولا يقل عن 25 عام.

ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

أن تكون حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بأية إدانة تمس الشرف والأمانة.

أن يتناسب طول المتقدمة مع الوزن، وأن لا يقل طولها عن 106 سم.

أن لا يكون قد سبق فصلها من أحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية أو أية وطائف تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

أن يكون لدى المتقدمة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

أن تجتاز المتقدم كل الاختبارات والمقابلات التي سوف تحددها الأحوال المدنية.

الرتب الوظيفية والمؤهلات العلمية المطلوبة في الأحوال المدنية للنساء:-